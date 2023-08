Aidan Hyman festeggia i suoi 20 anni scalando e issando una bandiera rainbow in cima al K2

0:00 Ascolta l'articolo

Aidan Hyman ha festeggiato il suo ventesimo compleanno in grande stile. L’atleta dichiaratamente queer ha scalato la seconda montagna più alta della terra, il K2, piantando una bandiera arcobaleno una volta arrivato al campi base. Studente dell’Università della California, Aidan ha iniziato il suo lungo viaggio a metà giugno, quando si è unito ad una spedizione alpinistica in Pakistan con l’obiettivo di raggiungere il campo base del K2, che con i suoi 8.609 metri di altitudine è la seconda vetta più alta della Terra dopo l’Everest.

Lungo la strada, Hyman ha notato che la maggior parte dei suoi compagni erano uomini eterosessuali, in un Paese, il Pakistan, fortemente omobitransfobico. Sebbene pochi dei membri del team avessero avuto esperienze dirette con le persone LGBTQ+, Hyman ha ricordato quanto fossero curiosi della sua vita. “Non mi rendevo conto di quanto sia aperta la nostra generazione”, ha detto ad OutSports, raccontando la sua impresa.

“Questo viaggio di due settimane attraverso deserti infuocati, ghiacciai, insidiosi terreni montuosi, pareti rocciose e fiumi ruggenti mi ha spinto ai miei limiti mentali e fisici. Voglio ringraziare i miei nuovi amici. Ci vuole carattere per attraversare il mondo intero e scalare la seconda montagna più alta della Terra con un gruppo di estranei. Custodirò i nostri ricordi per tutta la vita“.

Hyman ha deciso di scalare il K2 quando ha saputo di Lucy Westlake, un’altra studentessa universitaria che stava facendo lo stesso viaggio. “Mentre mi informavo, mi sono reso conto che solo il 3% degli alpinisti professionisti è queer, il che non è abbastanza“, ha detto al giornale studentesco della UC Davis, The Aggie. “Ho fatto ulteriori ricerche e mi sono detto, ‘Wow, sarò uno dei più giovani, il più giovane alpinista queer ad arrivare al campo base.'”

Ma il suo non è stato un viaggio facile. Dopo l’atterraggio in Pakistan, Hyman e il suo team hanno guidato per otto ore attraverso il deserto verso le montagne del Karakorum prima di iniziare un’escursione di 100 miglia solo per raggiungere il K2. Esperto maratoneta e triatleta, il 20enne non vedeva l’ora di mettere alla prova il suo corpo e la sua mente. Hyman ha collaborato con la Human Rights Campaign per la sua scalata, raccogliendo fondi per il programma Youth Well-being.

“Questa era una sfida con me stesso, ma allo stesso tempo mi sono detto, ‘Perché non approfittarne per promuovere un’organizzazione che sta effettivamente apportando cambiamenti significativi?'”. “Spero di poter ispirare gli altri a vedere uno spazio nel mondo delle arrampicate”.

Una volta che Hyman ha iniziato a scalare il K2, si è reso conto che gli mancava il fiato ogni mezz’ora, ha iniziato ad avere la febbre e a sentirsi male. Ma non si è mai scoraggiato, completando 12 miglia di arrampicata in circa 13 ore.

Al culmine della sua scalata, Hyman ha issato con gioia la sua bandiera arcobaleno.

“È stato semplicemente surreale. Da Stonewall abbiamo già fatto così tanti progressi, ed ora eccomi qui in un paese islamico con una bandiera del Pride in uno dei punti più celebri nel mondo dell’arrampicata. È stata una sensazione folle. Grazie a tutti per avermi permesso di avere uno spazio per essere il mio io autentico! Il vostro supporto mi ha aiutato a trovare il coraggio per trasformare questa avventura selvaggia in realtà!”.

