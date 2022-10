Alexis Bellino, un tempo fervente cristiana omofoba e oggi mamma orgogliosa di suo figlio trans*

2 min. di lettura

Dal 2009 al 2013 Alexis Bellino è diventata famosa negli USA in quanto volto di Real Housewives of Orange County. All’epoca Bellino presentava la sua famiglia come fervente cristiana, sposando pienamente alcune letture omotransfobiche della Chiesa cattolica. Un tempo dichiaratamente contraria al matrimonio egualitario, tanto da meritarsi l’appellativo di “Jesus Jugs” dalla collega Tamra, Bellino ha ora cambiato visione delle cose grazie a suo figlio di 15 anni, Miles, che ha chiesto a sua madre di far sapere al mondo del suo percorso di transizione.

“Ehi mondo, questo è Miles. Mio figlio transgender”, ha scritto sui social Bellino. È stato proprio il 15enne, stanco dei commenti social sul suo cambiamento fisico, a chiedere a sua mamma di raccontare la sua storia.

“Mi sono rifiutata di parlarne per un po’, ma ora so che Miles lo vuole davvero perché è stanco di essere chiamato o descritto con il genere sbagliato“, ha precisato Alex. “Non riesco a immaginare la forza e il coraggio che ci sono voluti al mio bambino per fare questo, ma sono estremamente orgogliosa di lui e voglio che tutti capiscano che l’amore non cambia in queste situazioni. È amore incondizionato“.

Bellino ha proseguito, raccontando la rinascita di suo figlio. “Miles mi ha detto di essere trans* più di 16 mesi fa. L’ha nascosto a tutti per un po’, ma alla fine è arrivato dove siamo adesso. Alla sua libertà! Mio figlio è ora fiorito!! Mio figlio ora sorride naturalmente per la prima volta dopo anni! Mio figlio ora adora i vestiti che indossa. Mio figlio può respirare sapendo che può essere il suo vero io. Mio figlio si accende ogni volta che uno sconosciuto lo chiama “lui”. Mio figlio corre con i ragazzi. Mio figlio può davvero provare emozioni. Mio figlio può vivere la vita essendo il suo vero sé”. “Questo è lo stesso bambino con il suo cuore gentile che diede la sua unica bottiglietta d’acqua al suo amichetto assetato all’asilo. Questo è il mio stesso bambino che dava ogni dollaro che gli avanzava al senzatetto per strada. Sono così orgogliosa di Miles per aver voluto fermare l’odio e per essere stato abbastanza coraggioso da farsi avanti in così giovane età. Ora ha tutta la sua vita da vivere come dovrebbe“.

Alexis ha chiesto di non pubblicare insulti, di non cedere all’odio, a quello stesso odio che poco più di 12 anni fa lei stessa probabilmente covava dentro di sè. “Portiamo pace, felicità e unità da tutto questo. Siamo tutti esseri umani e siamo TUTTI uguali. Sostengo pienamente mio figlio al 100%. Spero lo facciate anche voi. Vi amo tutti. Grazie per aver supportato me e la mia famiglia durante tutte le nostre numerose transizioni nel corso degli anni. Questo mondo ha bisogno di più amore e gentilezza“.

Due divorzi alle spalle, Bellino ha altri due figli, McKenna, 14 anni, e James, 16, entrambi avuti con il secondo marito, Jim.

