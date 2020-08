Ammonite, primo trailer per il film di Francis Lee con Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate – video

Kate Winslet, pur di entrare pienamente nel personaggio, ha studiato fossili per settimane, cercandoli sulle spiagge, e ha imparato a disegnarli. Il rapporto che si è instaurato con Saoirse, giura il regista, è incredibile: “Ucciderei per lavorare di nuovo con loro. Siamo stati benissimo e abbiamo stretto un forte legame che è continuato anche dopo le riprese”. Tutto tace, per ora, sulla data d’uscita italiana. Facile ipotizzare una premiere nazionale alla Festa del Cinema di Roma che si terrà a ottobre.