Ashton Kutcher ha officiato il matrimonio degli Youtuber PK e Mike – il video

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

44enne ex marito di Demi Moore oggi sposo di Mila Kunis, Ashton Kutcher ha celebrato le nozze di PK e Mike, suoi amici nonché youtuber da 215.000 iscritti al canale e 150.000 follower Instagram.

Il video celebrativo dell’evento è presto diventato virale, con i due sposini che si sono giurati amore eterno in un vigneto della California. Ashton, bellissimo come al suo solito, ha officiato il matrimonio con una spilletta rainbow sulla giacca.

Kutcher si è più volte dichiaratamente schierato al fianco della comunità LGBTQ, festeggiando ogni anno il Pride Month sui social. “Tutti meritano che la loro storia venga ascoltata“, cinguettava nel 2017. Nato modello poi prestato alla recitazione, Ashton ha esordito in qualità di attore a fine anni ’90 negli abiti di Michael Kelso nella sitcom That ’70s Show, in cui recitò proprio al fianco di Mila Kunis, solo 15 anni dopo diventato sua compagna.

Il successo è per lui arrivato nei primi anni ‘2000, con commedie vincenti al botteghino, fino al colpaccio del 2011 con Due uomini e mezzo, serie in cui ha rimpiazzato Charlie Sheen, diventando l’attore più pagato della TV americana con 24 milioni di dollari a stagione. Nel 2005 le nozze con Demi Moore, da cui divorzia nel 2013 per volontà dell’attrice, più volte tradita. Nel 2015 il matrimonio con Mila Kunis, con la quale ha due figli: Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood. Girati 80 episodi di The Ranch tra il 2016 e il 2020, Ashton non si vede al cinema da 5 lunghissimi anni, ma ha ora 3 film in uscita: Vengeance, The Long Home e Your Place or Mine.

© Riproduzione Riservata