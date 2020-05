Partecipa a 4 Ristoranti con il compagno e viene sommerso dalle telefonate omofobe – la denuncia video

Mariano Scognamiglio è nato a Napoli ma vive ad Arezzo da dodici anni. Per venticinque anni ha fatto teatro e per cinque anni è stato attore di Un posto al sole recitando la parte del medico, ormai 15 anni fa, come riportato da SkyTg24. Da diverso tempo si dedica interamente alla sua passione: la cucina. In quanto titolare e chef del Ristorante di Mariano, Scognamiglio ha partecipato la scorsa settimana a 4 Ristoranti, programma condotto da Alessandro Borghese. Mariano, che sta prendendo la terza laurea e si sta dedicando a un corso di cucina medievale, ha un compagno, Gianfranco, che lavora al suo fianco dopo aver lavorato per anni per l’alta moda.

Ebbene da quando Mariano e Gianfranco hanno partecipato al programma, in onda su Sky, sono piovute telefonate omofobe, come denunciato su Facebook dallo stesso Scognamiglio

Da questa mattina sto ricevendo offese e improperi. Mi chiamano dandomi del “fr*cio di merda”, del “pezzo di merda”. È un continuo, non mi posso proteggere perché sono numeri anonimi. Chiedo a clienti e amici di chiamare con il numero non privato. Hanno messo il modificatore di voce, ma l’accento è aretino. Gente piccola, un mondo piccolo, a volte ti prende un groppo allo stomaco e veramente verrebbe voglia di chiudere baracca e andare via, perché è un continuo. In 50 anni a Napoli nessuno si è mai permesso di dirmi questo. Bloccherò i numeri privati e i numeri anonimi, purtroppo però ci vanno di mezzo i clienti del ristorante che vorrebbero contattarci. La cosa che mi dispiace è che non ci fa bella figura nessuno, dopo dieci anni partecipi ad una trasmissione televisiva che deve essere un gioco e ti succede tutto questo.

Chimera Arcobaleno Arcigay ha voluto esprimere la propria vicinanza a Mariano.