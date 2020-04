“Non assumerei mai gay”, la Corte di Giustizia UE conferma la condanna a Carlo Taormina

Nel 2014 Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford aveva avviato una causa nei confronti di un noto avvocato ed ex parlamentare, che nel corso di un’intervista radiofonica aveva dichiarato che mai avrebbe assunto nel proprio studio legale persone omosessuali. Il signor Carlo Taormina. Sia il Tribunale di Bergamo, che la Corte d’Appello di Brescia avevano riconosciuto che tali dichiarazioni si ponevano in violazione con la Direttiva europea e la legge italiana di attuazione, che vietano la discriminazione per orientamento sessuale in materia di lavoro. L’ex deputato di Forza Italia disse: “Se la tenga lei l’omosessualità non me ne frega niente, l’importante è che non mi stiano intorno (…). Mi danno fastidio. (…) Parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente, è una cosa assolutamente… eh… assolutamente insopportabile, guardi. È contro natura. Non assumerei mai gay“.

Ebbene la Corte di Giustizia ha emesso oggi una sentenza con la quale ha chiarito l’ambito di operatività della Direttiva 78/2000 recepita in Italia dal D. Lgs 216/2013, avvalorando l’interpretazione datane dall’associazione. Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro. La Corte ha ricordato, a tal riguardo, che la libertà d’espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare limitazioni, a condizione che queste siano previste per legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità. Punto. Il tribunale del lavoro di Bergamo aveva ordinato a Taormina il risarcimento di 10mila euro a favore dell’associazione Rete Lanford. La Corte di Giustizia ha ora riconosciuto la legittimazione ad agire dell’associazione.