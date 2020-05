Milano, insulti e pugni a due ventenni gay: “perché non vai a pigliarlo in cu*o?” – video

Serata di omofobia in quel di Milano, come denunciato da Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e responsabile Gay Help Line 800713713. Due ventenni stavano semplicemente mangiando su una panchina quando un ragazzo si è avvicinato loro e ha iniziato ad offenderli pesantemente. “Perché non vai a pigliarlo in cu*o bro?“, ha urlato costui, con uno dei due ventenni che ha reagito, beccandosi un pugno in faccia dall’omofobo.

“Io sono un caz*o di essere umano, non vedo per quale motivo dovrei essere trattato così. Sappiate che aveva un monopattino elettrico, aveva una rosa tatuata sulla mano, la barba, vari anelli“, denuncia il ragazzo in un video diffuso on line.

“Ascoltando il ragazzo si evidenzia anche una mancanza di supporto da parte delle forze dell’ordine“, continua Marrazzo. “Per questo facciamo appello al premier Conte, che domenica si è espresso favorevole alla legge, di radunare le forze politiche attorno ad un tavolo per trovare la convergenza su una legge che assista le vittime ed introduca il reato di omo-bi-trans-fobia come in altri Paesi“. “Solo pochi giorni fa avevamo diffuso il report per la giornata mondiale contro l’omo-b-itrans-fobia dove denunciavamo oltre 20 mila casi nell’ultimo anno in tutta Italia, ed una crescita della violenza ed dell’omofobia e transfobia verso i giovani.”