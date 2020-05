Rimini, bellissima passerella arcobaleno da spiaggia per celebrare l’Onda Pride

L’estate sta arrivando, il Covid-19 sta apparentemente arretrando e la stagione balneare è ormai finalmente alle porte. Ed è da Rimini, dal Bagno Ventisette, che arriva quest’oggi un bellissimo omaggio arcobaleno alla comunità LGBT.

Una lunghissima passerella rainbow è infatti comparsa come per magia, come documentato sui social da Stefano Mazzotti, diventando presto virale. Plausi più che meritati sono arrivati anche dagli organizzatori del Rimini Summer Pride, che si sarebbe dovuto tenere il 25 luglio prossimo.



Quando i valori della parità della nostra bandiera Rainbow accompagnano la serenità e la pace di tutte e tutti, abbiamo la certezza di essere dalla parte giusta dell’umanità. Grazie al Bagno 27 di Rimini, che è sempre stato dalla parte del Rimini Summer Pride, per questo bellissimo e commovente segno. Nell’anno in cui non sarà possibile fare il Pride, il pride sarà tutti i giorni con noi.

Onda Pride italiana travolta dalla pandemia da Coronavirus, come nel resto del mondo, con il 27 giugno data prescelta per il primo storico Global Pride, che vedrà centinaia di città unite on line sotto un’unica bandiera.