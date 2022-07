Bette Midler e Macy Gray negano di essere transfobiche (ma le repliche convincono a metà)

3 min. di lettura

Da decenni icona queer e da sempre vicino alla comunità, Bette Midler ha spiazzato tutti nei giorni scorsi con un tweet da più parti definito transfobico. “Donne del mondo, ci stanno spogliando dei nostri diritti sui nostri corpi, le nostre vite e persino il nostro nome!“, ha cinguettato la diva. “Non ci chiamano più ‘donne’m ci chiamano ‘persone che partoriscono’ o ‘mestruatrici’ e persino ‘persone con vagine’! Non lasciate che vi cancellino! Ogni essere umano sulla terra è in debito con voi!“.

Apriti cielo. Negli USA è successo di tutto, perché Bette non aveva mai manifestato considerazioni da più parti definite TERF, tanto da costringerla a spiegarsi. Senza però chiedere scusa.

“GENTE DEL MONDO! Il mio tweet sulle donne era una risposta a questo pezzo affascinante e ben scritto del New York Times. Non è transfobico, non volevo escludere nessuno, non si trattava di quello”. “Riguardava la stessa vecchia merda che le donne – TUTTE LE DONNE – hanno sopportato dai tempi degli uomini delle caverne. Anche all’epoca, gli uomini avevano la cima dell’Olimpo. Ma seriamente, gente, se leggete quel tweet e pensate che io provi tutt’altro che amore per le persone emarginate, andate su Wikipedia e digitate il mio nome. Ho combattuto per gli emarginati per tutta la vita. Tuttavia, se volete liquidare i miei 60 anni di comprovato amore per un tweet che ha accidentalmente fatto arrabbiare molte persone che ho sempre sostenuto e adorato, così sia. Ma la verità è che la democrazia ci sta scivolando dalle dita! Sto cercando di salvare la democrazia per TUTTE LE PERSONE. Dobbiamo unirci, perché, nel caso non abbiate prestato attenzione, divisi cadremo sicuramente”.