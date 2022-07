Bufera su Bette Midler e Macy Gray, accusate di transfobia

2 min. di lettura

Da sempre icona LGBTQ e a breve di nuovo nei panni della strega Sanderson grazie ad Hocus Pocus 2, Bette Midler è stata travolta dalle critiche dopo aver pubblicato un tweet in ‘difesa delle donne’, da molti letto come transfobico.

“DONNE DEL MONDO! Ci stanno spogliando dei nostri diritti sui nostri corpi, le nostre vite e persino il nostro nome!“, ha scritto Bette, 76enne in grado di vincere tre Grammy, tre Emmy, due Tony Award, quattro Golden Globe e strappare 2 nomination agli Oscar come migliore attrice. “Non ci chiamano più “donne”; ci chiamano “persone che partoriscono” o “mestruatrici” e persino “persone con vagine”! Non lasciate che vi cancellino! Ogni essere umano è in debito con voi!”.

Un tweet che ha spaccato il web, con la comunità queer d’America sconvolta dalla presa di posizione definita “TERF” di una storica alleata del movimento, solo un mese fa travolta dagli arcobaleni social nel festeggiare il Pride Month.

In difesa di Midler è scesa Macy Gray, intervistata da Piers Morgan. Gray ha definito una donna come “un essere umano con le tette. Devi iniziare da lì. Ed avere una vagina!”.

“Lo dirò e tutti mi odieranno, ma in quanto donna donna, solo perché cambi le tue parti questo non fa di te una donna, mi dispiace. Lo so per certo. Ad esempio, se vuoi che usi il femminile nel chiamarti lo farò, perché è quello che vuoi, ma questo non fa di te una donna solo perché ti chiamo “lei” o solo perché hau fatto un intervento chirurgico”.

Quando Morgan ha fatto notare a Gray che simili dichiarazioni potrebbero essere etichettate come “transfobiche”, la cantante non si è mossa di un centimentro: “Ma è la verità”. Il Mighty Hoopla Pop Music Festival London, in cui Macy si è esibita due volte nel 2022, ha subito preso le distanze dalla cantante, dicendosi “estremamente delusi” dalle sue “dichiarazioni insensibili e transfobiche“.

J.K. Rowling ha invece subito twittato il suo sostegno a Gray, scrivendo: “Oggi sembra una buona giornata per assicurarmi di aver acquistato l’intera sua discografia”.

