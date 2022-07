Better Call Saul, Gus Fring è gay. La conferma dello showrunner

2 min. di lettura

Nata come spin-off/prequel dell’acclamata Breaking Bad, Better Call Saul è arrivata alla sua sesta stagione. Ideata da Vince Gilligan e Peter Gould, la serie AMC è una delle più amate dalla critica internazionale, con puntuali piogge di nomination al termine di ogni stagione. Protagonista è Saul Goodman, ovvero uno strepitoso Bob Odenkirk, avvocato in cerca di successo visto in Breaking Bad a partire dalla 2a stagione.

Nell’ultima puntata di Better Call Saul Gus Fring, signore della droga impersonato da Giancarlo Eposito, flirta con un altro uomo all’interno di un pub. Una scena che ha riacceso i riflettori sulla presunta omosessualità del personaggio, ora ufficialmente confermata dallo showrunner Peter Gould al podcast The Watch.

“Gus sta trattenendo la sua rabbia, il suo desiderio di vendetta, e forse sta intrattenendo questa storia d’amore con Max (suo socio in affari ucciso in Breaking Bad). Sappiamo che Gus ha avuto un passato violento, ma la morte di Max sembrerebbe essere il punto di svolta della sua vita. Ha fatto una scelta che l’ha svuotato, e non può davvero essere se stesso con un’altra persona”.

Un passato, quello del fascinoso Gus Fring, ancora avvolto nel mistero, tanto da poter ipotizzare un 2° spin-off di Breaking Bad, questa volta interamente centrato sul personaggio firmato Giancarlo Eposito. L’attore, via Esquire, si è già detto pronto ed entusiasta all’eventualità di una serie ad hoc.

“Ho tutta la trama nella mia testa. Penso che Gus provenga da un mondo dominato dall’ordine. E che il suo ordine sia arrivato. Era un militare. Fuori dall’esercito, ha acquisito la capacità di osservare. Non puoi essere un capo se non sei capace di seguire gli altri. Nel mio cervello, occupava una posizione di alto rango in un governo militare. Avrebbe potuto rimanere lì e dirigere il Paese. Gli è stata offerta questa possibilità. Ma ha scelto un percorso diverso per essere se stesso e per trovare il proprio potere, indipendentemente da ciò che gli era stato offerto. Questo è quello che ha scelto”.

E chissà se anche l’amore eventuale nei confronti di Max, a cui Gus in suo onore ha costruito una fontana, avrà finalmente il suo meritato spazio.

