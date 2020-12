BigFF 2020, il Bari International Gender Film Festival indaga la diversità non solo sessuale

Il «Pianeta» BIG vuole accendere anche un faro sui temi dell’emergenza e della cura, per fare in modo che le tematiche sul rispetto delle differenze possano estendersi senza confini, oltre i concetti della sessualità e dell’identità. Divenendo «intersezionali» con i temi della biodiversità, dell’ecologia, della salvaguardia ambientale e animale, della solidarietà umana, della decolonizzazione dei saperi, della discriminazione etnica, dell’immigrazione, dell’accesso alle cure. A tal proposito il festival ha lanciato quest’anno anche il suo grido d’allarme, attivando una campagna di crowdfunding e chiedendo a chiunque di sostenere e salvare il #PianetaBIG (all’indirizzo Internet sostieni.link/26630).

Molto interessante la programmazione cinematografica: abbiamo potuto vedere l’intenso doc vincitore del Teddy Award Si c’était de l’amour (Se fosse amore) di Patrick Chiha sulla realizzazione dello spettacolo di danza contemporanea Crowd della coreografa francese Gisèle Vienne, in tour nel mondo da ben tre anni. In programma anche l’intelligente Futur Drei/No hard feelings di Faraz Shariat (anch’esso vincitore del Teddy Award all’ultima Berlinale), storia quasi autobiografica di integrazione da parte di una seconda generazione di immigrati rifugiati in Germania.