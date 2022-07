Billy Eichner: “Basta rendere i film queer ‘appetibili’ ad un pubblico etero. Non dobbiamo essere meno gay!”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

C’è non poca attesa per l’uscita in sala di Bros, prima rom-com gay prodotta e distribuita da uno studios (la Universal), con premiere mondiale all’imminente Festival di Toronto. Billy Eichner, che l’ha scritta e interpretata, ha recentemente confessato di aver vissuto per la prima volta l’omofobia a Broadway, a causa della sua stessa manager.

Il 43enne attore ha sottolineato a Rolling Stone di aver avuto il privilegio di poter crescere a New York con “genitori molto liberali” che “sapevano” chi fosse praticamente da subito. Anche grazie a loro Eichner non ha vissuto l’omofobia in tutta la propria adolescenza, fino ai 20 anni.

“Nel 2006, avevo una manager che rappresentava molti talenti di Broadway“, ha ricordato Eichner. “È una manager abbastanza nota che rappresenta molte persone famose. E stava cercando di trovarmi degli agenti. E mi disse: ‘Sto invitando grandi agenti al tuo prossimo spettacolo teatrale. Puoi renderlo un po’ meno gay questo mese?’. Sono rimasto scioccato. Era offensivo e anche impraticabile, perché sarebbe stato come cambiare letteralmente tutta la mia personalità. Le risposi: ‘Non sai davvero con chi hai a che fare, perché ho la vena ribelle e non ho intenzione di affrontare questa merda’. E mi hanno comunque preso!”.

Un ricordo che ha plasmato tutta la sua prospettiva su Hollywood come uomo gay, costruendo Brosd, nelle sale d’America dal 30 settembre. E sebbene gli Universal Studios stiano facendo di tutto per promuovere il suo film a un pubblico generalista, Eichner ha rimarcato come la sua pellicola non voglia in alcun modo rappresentare una versione della vita queer che sia “appetibile” anche per gli spettatori eterosessuali . In altre parole, non gli è mai interessato rendere Bros “un po’ meno gay“.

“Abbiamo passato molto del nostro tempo come persone queer a raccontare storie su noi stessi mentre eravamo preoccupati di essere appetibili per il pubblico etero. Per me, e molti dei miei amici, quando guardiamo alcuni di quegli show, anche se ci sono personaggi gay non riconosciamo quelle persone. Sono un personaggio di una sitcom bidimensionale, che indossa abitini carini, ed è tutto fatto con questo velo satirico. Uno dei miei obiettivi con Bros era che volevo essere divertente come lo ero prima, o più divertente, ma divertente in un modo diverso. Volevo che i personaggi si sentissero come persone completamente arricchite, complicate, divertenti, tristi e tridimensionali”.

Eichner è riuscito a realizzare il tipo di commedia romantica ribelle e volgare che ha sempre adorato ma in cui non si era ancora mai visto. “Per quanto io ami tutti quei film – Dentro la Notizia, Stregata dalla Luna, Io e Annie, Tootsie – le persone LGBTQ vengono letteralmente ignorate e cancellate. Non eravamo nemmeno i migliori amici!”. “Sono andato a vedere i film di Steve Martin e Tom Hanks e ho pensato: ‘Oh, potrei fare qualcosa del genere’. È stato solo quando avevo circa vent’anni che ho iniziato a pensare: ‘Oh, credo di sì’. Sarò fortunato se potrò interpretare il vicino di casa in una sitcom.” Perché è quello che Hollywood mi diceva che avrei potuto fare“.

Ma i gay non sono solo i vicini di casa in Bros. Sono ogni singolo personaggio! L’intero cast è infatti composto da persone dichiaratamente LGBTQ+.

© Riproduzione Riservata