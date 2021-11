Bros di Billy Eichner, riprese concluse. Ecco perché questo film farà la storia di Hollywood

2 minuti di lettura

Billy Eichner ha annunciato sui social la fine delle riprese di Bros, prima storica commedia romantica gay prodotta e distribuita da uno studios hollywoodiano. La Universal, con Eichner entrato nella storia come primo uomo apertamente gay a co-scrivere, dirigere e interpretare il film in questione. Al suo fianco Eichner avrà Luke Macfarlane, con cui andrà incontro ad una storia d’amore. Ma Bros sarà un film che farà storia anche per altri motivi.

Tutti i principali ruoli eterosessuali saranno infatti interpretati da attori e attrici apertamente LGBTQ+. “Abbiamo finito di girare tardi venerdì sera“, ha scritto Billy su Instagram. “Nei prossimi mesi vi dirò molto di più, ma questa è stata un’esperienza assai significativa per me in tanti modi. Quindi per ora voglio solo dire un sentito GRAZIE alla troupe e al team di produzione che hanno lavorato così duramente e allo storico cast, davvero meraviglioso ed esilarante. Tutti hanno lavorato così duramente e si sono interessati così tanto al film. Significa il mondo per me. Sono molto fortunato e molto grato. Questo film è in lavorazione da molto tempo. Non vedo l’ora che tutti lo vedano. Spero che valga la pena aspettare. Penso che sarà così“.

Nel cast del film anche TS Madison, Amanda Bearse, Miss Lawrence, Guillermo Diaz, Guy Branum e la vincitrice di Drag Race Symone. La sceneggiatura di Bros è stata co-scritta da Eichner e Nicholas Stoller, autore del franchise Neighbours. Intervistato dall’Hollywood Reporter, Eichner ha sottolineato l’importanza di un simile casting: “Dopo che gli attori queer hanno trascorso decenni a guardare attori eterosessuali capitalizzare sia artisticamente che professionalmente interpretando personaggi LGBTQ+, è un sogno atteso da tempo che diventa realtà essere stati in grado di aver messo insieme questo cast così straordinario. E sebbene Bros possa essere il primo del suo genere in diversi modi, la mia vera speranza è che sia solo la prima di molte opportunità per i cast apertamente LGBTQ+ di brillare e mostrare al mondo tutto ciò di cui siamo capaci come attori, oltre ad essere semplicemente “l’amico gay” di una star del cinema etero”

Bros uscirà il 12 agosto 2022. Ed è già cult.