Melissa McCarthy in difesa degli spettacoli drag: “Esistono da sempre, retorica anti-queer pericolosa”

0:00 Ascolta l'articolo

52enne attrice americana, Melissa McCarthy sarà a presto di nuovo al cinema grazie al live-action de La Sirenetta, in cui interpreterà la leggendaria Ursula, personaggio Disney ispirato da Divine, iconica drag queen musa di John Waters.

McCarthy, candidata due volte al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Le Amiche della Sposa e come miglior attrice protagonista per Copia originale, si è espressa contro l’omotransfobia istituzionale che sta sempre più dilagando negli States, con leggi ad hoc a voler colpire gli spettacoli drag, come accaduto in Tennessee.

“È scoraggiante vedere come pochi alleati stiano dando risalto a ciò che sta accadendo“, ha sottolineato McCarthy. “Questi divieti agli spettacoli drag sono solo la punta dell’iceberg. Un modo per desensibilizzare lentamente il pubblico americano a una retorica anti-queer sempre più pericolosa. Spero di continuare a vedere celebrità e personaggi pubblici affrontare tutto questo, mentre sempre più vite LGBTQ+ sono in pericolo“.

Parole nette, quelle di Melissa, rilanciate via Instagram da un meme contenente otto storici personaggi ‘en travesti’ del cinema e della televisione americana, da Dustin Hoffman in Tootsie a Tom Hanks in Henry e Kip, a voler chiaramente rimarcare gli enormi passi indietro compiuti in questi ultimi anni grazie ad una destra ancor più retrograda della destra anni 70/80. “Siete state intrattenuti da personaggi drag per tutta la vita, non fingete che ora sia un problema“, ha scritto l’attrice.

Da 18 anni felicemente sposata con Ben Falcone, McCarthy, fino ad oggi vincitrice di due premi Emmy, ha interpretato la scrittrice dichiaratamente lesbica Lee Israel nel bellissimo “Can You Ever Forgive Me?“, nel 2019 candidato a 3 premi Oscar e 2 Golden Globe. A inizio carriera, quando era poco più che maggiorenne, Melissa ha iniziato a fare stand-up comedy come drag performer. Il suo nome era Miss Y.

© Riproduzione Riservata