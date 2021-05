“Blood and Ashes”, la Warner ha rifiutato il sequel gay di 300 firmato Zack Snyder

< 1 minuto di lettura

Zack Snyder ha scritto un terzo capitolo di 300 “davvero fantastico“, totalmente incentrato su una storia d’amore tra due uomini. Peccato che la pellicola sia stata cestinata dalla Warner Bros.

Il primo celebre 300, adattamento cinematografico del romanzo a fumetti di Frank Miller, sbancò i box office con 456,1 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, fece decollare Snyder e un allora sconosciuto Gerard Butler. Nel 2014 il regista ha poi solo prodotto il poco esaltante 300: Rise of An Empire, uscito dal botteghino con 337,6 milioni di dollari, ma ora aveva in canna un nuovo capitolo.

Il regista ne ha parlato nel corso del podcast The Fourth Wall: “Durante la pandemia, visto e considerato che avevo un accordo con la Warner Brothers, ho scritto quello che sarebbe stato essenzialmente il capitolo finale di 300. Ma quando mi sono seduto per scriverlo, in realtà ho scritto un film diverso. Stavo scrivendo questa cosa su Alessandro Magno, e si è così trasformato in un film sulla relazione tra Efestione e Alessandro. Si è rivelata una storia d’amore. Quindi davvero non si adattava al terzo film. Ma c’era quel concetto di fondo ed è uscito davvero fantastico. Si chiama Blood and Ashes ed è una bellissima storia d’amore, davvero, con la guerra. Mi piacerebbe farlo, la WB ha detto di no … sai, non sono miei grandi fan. È quello che è.”

Snyder, nel 2004 esordiente alla regia con L’alba dei morti viventi, è atteso su Snyder con un nuovo zombie movie, Army of the Dead, in uscita il 21 maggio.