Oscar 2024, le nomination. Colman Domingo primo attore dichiaratamente gay candidato dopo 25 anni

Sono state finalmente svelate le nomination legate alla 96ª edizione dei premi Oscar, che si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 10 marzo 2024 con Jimmy Kimmel ancora una volta conduttore. E l’Italia c’è. Io Capitano di Matteo Garrone è stato candidato tra i migliori film internazionali, insieme al super favorito La Zona d’Interesse di Jonathan Glazer, Perfect Days di Wim Wenders, lo spagnolo La società della neve e il tedesco The Teachers’ Lounge.

Colman Domingo è invece diventato il primo attore protagonista dichiaratamente gay ad essere nominato agli Oscar 25 anni dopo Ian McKellen in Demoni e Dei, quando a vincere fu il nostro Roberto Benigni con La vita è Bella. McKellen venne poi nominato anche nel 2002 con Il Signore degli Anelli, ma come non protagonista. Grazie a Rustin è finalmente caduto questo muro, dopo un lunghissimo quarto di secolo. Domingo potrebbe anche diventare il primo attore dichiaratamente gay di sempre a vincere l’ambita statuetta.

Niente da fare per il meraviglioso Andrew Scott di Estranei. Domingo dovrà vedersela con il fantastico Paul Giamatti di The Holdovers, Cillian Murphy per Oppenheimer, l’inatteso Jeffrey Wright di American Fiction e il super Bradley Cooper di Maestro. Quest’ultimo, superbo Bernstein, è arrivato a 12 nomination complessive, avendo strappato anche quelle per lo script e il miglior film, senza aver mai vinto un Oscar. Tra i registi niente da fare per Greta Gerwig, che ha comunque strappato una candidatura per la miglior sceneggiatura non originale di Barbie, mentre Yorgos Lanthimos sfiderà Christopher Nolan, Martin Scorsese, Jonathan Glazer e la sorpresa Justine Triet, pluri-candidata con Anatomia di una Caduta, già Palma d’Oro. Pur non essendo stato scelto dalla Francia come film rappresentativo di questa edizione, Anatomia di una Caduta ha fatto furore. Sono infatti arrivate anche le nomination a miglior film, attrice (Sandra Hüller), sceneggiatura originale e montaggio.

Povere Creature, Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ha ottenuto 11 candidature, compresa quella per la miglior attrice ad Emma Stone, che punta il bis dopo l’Oscar vinto per La La Land. Davanti a tutti troviamo Oppenheimer con 13, con Killers of the Floowen Moon a 10 e Barbie ad otto candidature, Maestro a 7, seguito da The Holdovers, American Fiction, Anatomia di una Caduta e La Zona d’Interesse a 5.

Lily Gladstone è diventata la prima storica Nativa d’America ad essere candidata come miglior attrice. Dovrà provare a battere non solo Stone ma anche la super Annette Bening di Nyad, Huller e Carey Mulligan per Maestro. Tra gli attori non protagonisti ce l’ha fatta anche Sterling K. Brown, che interpreta un uomo gay in American Fiction, insieme a Robert De Niro, al favorito Robert Downey Jr, all’esilarante Mark Ruffalo di Poor Things e a Ryan Gosling per Barbie. Niente da fare per Margot Robbie, candidata comunque come miglior produttrice del film. Tra le attrici non protagoniste Da’Vine Joy Randolph di The Holdovers parte in pole position, davanti a Danielle Brooks per The Color Purple, Emily Blunt con Oppenheimer, America Ferrera per Barbie e Jodie Foster per Nyad. Si tratta della 5a candidatura per l’attrice, la prima da quando ha fatto coming out. Vinte due statuette, Foster mancava dal lontanissimo 1995.

Tra le canzoni Billie Eilish punta al suo secondo Oscar grazie a “What Was I Made For?”, brano portante di Barbie, mentre niente da fare per Todd Haynes e May December, candidato solo per lo script. Snobbate sia Julianne Moore che Natalie Portman, così come il Leonardo DiCaprio di Killers of the Floweer Moon e l’acclamato Zac Efron di The Warrior. Nessuna candidatura per Saltburn di Emerald Fennell e incredibile ma vero per All of Us Strangers di Andrew Haigh. Fa rumore anche l’assenza di Pedro Almodovar tra i migliori corti live-action con Strange Way of Life.

Tra i lungometraggi animati segnaliamo infine la presenza di Nimona, titolo LGBTQIA+ salvato da Netflix dopo il precedente abbandono Disney.

Nomination Oscar 2024

Miglior film

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior regia

Jonathan Glazer – La zona d’interesse

Yorgos Lanthimos – Povere creature!

Christopher Nolan – Oppenheimer

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Justine Triet – Anatomia di una caduta

Miglior attore

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Miglior attrice

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomia di una caduta

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Povere creature!

Miglior attore non protagonista

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Povere creature!

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior colonna sonora

American Fiction

Indiana Jones e il quadrante del destino

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature!

Miglior canzone originale

The Fire Inside – Flamin’ Hot

I’m Just Ken – Barbie

It Never Went Away – American Symphony

Wahzhazhe (A Song For My People) – Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? – Barbie

Miglior fotografia

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Povere creature!

Miglior suono

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

La zona d’interesse

Miglior scenografia

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature!

Migliori costumi

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature!

Miglior montaggio

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature!

Miglior trucco e acconciatura

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere creature!

La società della neve

Migliori effetti speciali

The Creator

Godzilla Minus One

Guardiani della Galassia Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Miglior film internazionale

Io capitano (Italia)

Perfect Days (Giappone)

La società della neve (Spagna)

The Teachers’ Lounge (Germania)

La zona d’interesse (Regno Unito)

Miglior film d’animazione

Elemental

Nimona

Il ragazzo e l’airone

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior documentario

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Miglior cortometraggio

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio d’animazione

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Miglior cortometraggio documentario

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

