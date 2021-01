Bridgerton 2, Netflix ufficializza il rinnovo con Jonathan Bailey protagonista

3 minuti di lettura

Dopo il boom della prima stagione, Netflix ha ufficialmente rinnovato Bridgeston per una seconda stagione. Prodotta da Shonda Rhimes e creata da Chris Van Dusen, la serie non è altro che l’adattamento della saga letteraria di Julia Quinn, composta da ben 9 romanzi. La stagione 2 adatterà “Il visconte che mi amava“, edito in Italia da Mondadori, con protagonista assoluto Anthony Bridgerton, interpretato dal bel Jonathan Bailey, gay dichiarato nella vita reale.

Per ufficializzare la notizia, Netflix si è affidato alla penna di Lady Whistledown, pubblicando una lettera ad hoc.

Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton dominerà la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù“.

Nel lancio della prima stagione, abbondantemente condita da nudità maschili, Jonathan Bailey aveva confessato la sua prima cotta adolescenziale:”Il principe Eric, della Sirenetta. Con quei grandi occhi blu. Poi, più semplicemente, l’idea di stare stesi in spiaggia insieme al principe Eric, è davvero un sogno“.

Il divo ha poi preso di petto l’infinita polemica sugli attori etero che interpretano ruoli omosessuali: “Penso che non dovrebbe affatto importare quale personaggio interpretino le persone, ma ovviamente c’è una narrazione molto chiara, che vede gli uomini apertamente gay avere pochi ruoli principali. Inoltre, c’è un motivo per cui i personaggi gay sono così interessanti. Perché proprio come le donne di Bridgerton, ci sono molti ostacoli da dover superare, che rendono ancora più forti i personaggi gay. Quindi il fatto che molti uomini eterosessuali abbiano continuato a interpretare ruoli gay iconici e ad essere lodati per questo è fantastico, è fantastico che quella storia venga raccontata. Ma non sarebbe fantastico vedere uomini gay interpretare la propria esperienza?”.

A seguire la sinossi ufficiale del romanzo, “Il visconte che mi amava”.