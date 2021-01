Bridgerton, Jonathan Bailey ricorda la prima cotta: “Eric de La Sirenetta”

32enne Anthony Bridgerton nella serie Bridgerton firmata Netflix, Jonathan Bailey, già Leonardo da Vinci da giovane nella serie Leonardo per la BBC del 2011, si è concesso una lunga intervista video con Haper’s Bazaar UK.

Da anni gay dichiarato, il bellissimo Bailey ha ricordato il suo primo amore adolescenziale. “La mia prima cotta è stata probabilmente Anita in Heartbreak High, e se non fu Anita allora è stato il principe Eric, della Sirenetta. Con quei grandi occhi blu. Poi, più semplicemente, l’idea di stare stesi in spiaggia insieme al principe Eric, è davvero un sogno“.

Come non essere d’accordo con Jonathan, che ha poi confessato quella che a suo dire sarebbe la cosa più romantica in un rapporto di coppia.

“Fare il bagno insieme. Stare seduto, a guardarti mentre fai il bagno, chiacchierando. Tirare giù la tavoletta del water e stare lì, seduto mentre fai il bagno. È così dolce“. Non propriamente una romanticheria di chissà quale tipo, per un divo sempre più lanciato grazie alla serie Netflix.