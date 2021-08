Bros, Luke Macfarlane raggiunge Billy Eichner nella prima rom-com gay di uno studios hollywoodiano

< 1 minuto di lettura

Bros. della Universal passerà alla storia come la prima rom-com gay prodotta ad Hollywood da un grande studios. Annunciato in sala per il 12 agosto del 2022, il film sarà diretto da Nicholas Stoller e avrà come protagonisti Luke Macfarlane e Billy Eichner, nei panni di una coppia gay con problemi d’amore. Stoller, regista di Forgetting Sarah Marshall, Cattivi Vicini e Sex Tape, ha anche sceneggiato la pellicola insieme ad Eichner, negli abiti non solo del protagonista ma anche del produttore esecutivo. Tra i produttori spicca Judd Apatow. Uscito in sala nel 2005, nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, I segreti di Brokeback Mountain venne rifiutato da tutti i principali studios, per poi trovare casa nella Focus Features.

Eichner, che è gay dichiarato nella vita, ha celebrato l’evento a inizio 2021: “BROS sarà la prima commedia romantica con protagonisti due uomini gay mai prodotta da uno studios, a quanto pare, sono il primo uomo apertamente gay ad aver mai scritto e recitato in un film di uno studios. Ci sono voluti solo 100 anni! GRAZIE HOLLYWOOD!”.

41enne attore canadese, Macfarlane, gay dichiarato dal 2008, ha preso parte a 89 episodi Brothers & Sisters – Segreti di famiglia interpretando Scotty Wandell, marito di uno dei fratelli della serie televisiva.

Nei prossimi mesi Eichner, non contento, bisserà, recitando anche in un’altra rom-com gay prodotta da Amazon Studios, intitolata Ex-Husbands. Protagonisti Daniel e Connor, la prima coppia gay di New York ad essersi sposata legalmente nel 2015, pronta ora a dar vita ad un epico divorzio. Una battaglia in stile Guerra dei Roses, ma in salsa queer. Ex-Husbands sarà prodotto da Eichner e Greg Berlanti.

Eichner sta di fatto plasmando il futuro del cinema queer.