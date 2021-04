Caitlyn Jenner nuova governatrice della California?

< 1 minuto di lettura

Caitlyn Jenner starebbe seriamente pensando a diventare nuova governatrice della California. Parola di Axios, via New York Post. Tutto questo a causa della tempesta politica abbattutasi su Gavin Newsom, attuale governatore democratico dello Stato, travolto dalle critiche per la gestione pandemica.

Dovesse passare la petizione che vuole Newsom dimissionario, lo Stato potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover tornare al voto entro fine 2021. Ed è qui che entrerebbe in gioco proprio Jenner, non solo famosissima ma anche da sempre dichiaratamente repubblicana. Ex campionessa olimpica, Caitlyn, oggi 71enne, ha fatto coming out come donna transgender nel 2015. Ex sostenitrice di Donald Trump, prima difeso e a seguire criticato per la sua conclamata trasfobia, Jenner sarebbe affiancata in questa fascinosa sfida politica dalla veterana Caroline Wren, che in precedenza ha lavorato al comitato di raccolta fondi per la rielezione del tycoon, nel 2020.

Se Jenner dovesse intraprendere questa nuova carriera politica e vincere, diventerebbe la prima governatrice transgender d’America e bisserebbe quanto riuscito ad un altro celebre repubblicano in California. Arnold Schwarzenegger, eletto nel 2003 e rieletto nel 2007.