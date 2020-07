Caitlyn Jenner vuole diventare vice presidente di Kanye West

Nei giorni scorsi West, via Twitter, ha duramente attaccato tanto la moglie Kim quanto la suocera Kris, accusando entrambe di volerlo far ricoverare.

«Kim ha provato a rinchiudermi». «Kim sta cercando di volare nel Wyoming con un dottore per rinchiudermi come nel film “Scappa – Get Out” perché ho pianto parlando di come abbiamo salvato nostra figlia, ieri». «Tutti sanno che quel film è ispirato a me». «Se finirò rinchiuso come Mandela, sapete già il perché». «Ho rimesso in gioco la mia vita per i miei figli affinché la madre di North non vendesse il suo sex tape». «Ho messo la mia vita nelle mani di Dio, sperando che mia moglie non mettesse le foto di mia figlia su Playboy. Sono nelle mani di Dio, sono al ranch… venite a prendermi». «Kris, non provare a giocare con me. Tu non sei autorizzata a stare accanto a mia figlia. Hai provato a farmi rinchiudere». «Io amo mia moglie e la mia famiglia deve vivere accanto a me. Non dipende più da E! o NBC».