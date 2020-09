Caivano, Maria Paola uccisa dal fratello perché stava con un uomo trans

È una storia di omotransfobia e patriarcato, quella che arriva da Caivano, dove Maria Paola, 22 anni appena, è morta a causa del fratello Antonio, 25 anni, che non riusciva a digerire la sua relazione con Ciro, uomo transgender. La stampa nazionale, Il Mattino in testa che ha diffuso la notizia, parla di una relazione lesbica tra Maria Paola e una ragazza di 22 anni, mai accettata dal fratello omofobo. Ma quella ragazza è ora un uomo, e come tale va definito, come rimarcato sui social da Daniela Lourdes Falanga in un post presto diventato virale.

A Caivano si sta scrivendo una delle storie più brutali di violenza di genere. Si tratta di Ciro e Maria Paola. Ciro è un uomo trans, lei è la sua ragazza. Sono in moto e vengono speronati dal fratello di lei. La ragazza muore. Ciro è in ospedale e non sta bene. La madre di Ciro grida il suo dolore su Facebook e accusa il fratello di Maria Paola di aver commesso deliberatamente un omicidio perché non sopportava che la sorella frequentasse un uomo trans. Il fratello dirà che la sorella era stata “infettata” e che voleva liberarla. Due punti insieme che vengono a chiarirsi e definire ciò che potremmo indicare come femminicidio e transfobia. Intanto si consuma un dramma terribile, nella peggiore negazione, e Ciro in questa violenza inaudita subisce pure la condanna dell’ignoranza dei pseudo giornalisti e l’omertà di stampa. Lui non viene descritto come Ciro, ma come la compagna della ragazza morta. Se vogliamo capire cosa vuol significare che bisogna avere una legge contro l’omolesbobitrasfobia, questo è uno dei casi più espliciti. Qui c’è un omicida, c’è la violenza di genere, c’è la negazione da parte di una stampa che non sa definire fatti e persone e l’Italia da cambiare.

Antonio Gaglione, ovvero il fratello di Maria Paola, è in stato di fermo. Deve ora rispondere di omicidio e violenza privata aggravata da omofobia. «Ho fatto una stronzata – avrebbe confessato ai militari – volevo solo dare una lezione a mia sorella e alla compagna che l’ha infettata».