Calciatore gay vittima di omofobia, i compagni di squadra lo difendono

< 1 minuto di lettura

Couper Gunn è un difensore nonché capitano della squadra di calcio maschile del Colby-Sawyer College, i Chargers. Nel pieno di una partita contro i Rivier University Raiders, poco prima dell’intervallo uno dei giocatori della squadra avversaria si è avvicinato a Gunn, che indossava una fascia al braccio color arcobaleno, e l’ha ricoperto di insulti.

“Togliti quella fottuta fascia dal braccio, fr*cio“, gli ha urlato l’altro giocatore. Subito dopo l’aggressione verbale, Gunn è tornato negli spogliatoi ed è scoppiato in lacrime. “Ero arrabbiato per essere stato chiamato così, ma ero più arrabbiato perché stavo pensando a tutti i ragazzini queer con cui quel ragazzo entra in contatto ogni giorno“, ha confessato Couper a Outsports. “Ed ero così triste che esistesse qualcuno del genere, che qualcuno potesse usare quel linguaggio“.

Quando il gioco è ripreso, i compagni di squadra e l’allenatore di Gunn si sono immediatamente fatti avanti per mostrargli il loro sostegno. Bob Reasso, coach della squadra, gli ha detto: “Guardami. “Sei un uomo molto coraggioso. Sei un uomo forte“. Lucas Boetsch, il co-capitano dei Chargers, ha dichiarato: “La prima vera emozione è stata solo rabbia, per l’audacia di qualcuno che ha usato un insulto omofobico come quello. Per noi è stato oltraggioso“. Nonostante la partita fosse sullo 0-0 prima dell’incidente omofobo, quando è ricominciata dopo l’intervallo la squadra di Gunn ha stracciato gli avversari per 3-0.