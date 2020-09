7 calciatori gay che hanno fatto coming out

Partiamo dalla premessa che i calciatori gay che hanno fatto coming out durante la loro carriera non sono molti, a differenza di atleti di altre discipline sportive come la pallavolo, il nuoto e l’atletica leggera.

L’omofobia nel calcio è ancora presente in quanto si tratta dello sport per eccellenza dove l’ideale dello sportivo coincide con lo stereotipo del maschio eterosessuale, forte fisicamente e senza alcun accenno di effeminatezza, fragilità.

Uno sport come il calcio, che dovrebbe in linea teorica promuovere un’ambiente valorizzante del talento degli atleti, al di là del loro orientamento sessuale e/o identità di genere, è invece quello che più di altri impedisce alla persona di fare coming out. Se ti vanti di avere un elenco infinito di belle donne che ti corteggiano, sei okkey. Se sei gay, no.

Radja Nainggolan, calciatore belga ed attuale centrocampista dell’Inter, nel 2018 disse ad un giornalista dell’Huffington Post: “I calciatori gay non rivelano di esserlo, si vergognano. In quel caso al giorno d’oggi saresti un uomo finito. In questo mondo, se ci fosse veramente qualcuno gay, non si sentirebbe a proprio agio, perché il calcio è noto per le belle donne”.

I 7 calciatori gay qui sotto descritti sono quasi tutti professionisti del calcio stranieri. Soltanto uno tra questi nomi è italiano, non milita in una squadra di serie A ed ha avuto il grande coraggio di esporsi.