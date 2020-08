Canan Kaftancioglu, la Kamala Harris turca che vuole mandare a casa Erdogan

In Turchia, Erdogan pensa di essere invincibile. Per tanti anni è rimasto al potere, e pensa che il momento di lasciare la poltrona dovrà attendere ancora un bel po’. Ma non la pensa allo stesso modo Canan Kaftancioglu, medico di 48 anni, che vuole combattere la politica conservatrice del presidente in carica.

Una luce per scoprire una Turchia liberale e soprattutto democratica. Una svolta, se fosse così facile scardinare decenni di repressione. A capo del Partito Popolare Repubblicano (Chp), Canan Kaftancioglu non si tira indietro dal criticare il proprio governo, e appoggia apertamente la comunità LGBT, oltre a riconoscere il genocidio armeno (mai ammesso dalla Turchia) e i curdi.

Le minacce di morte per il suo impegno non la piegano, così come la possibilità di finire in carcere, per “insulto al presidente” e “terrorismo”. Due reati che potrebbero costarle 17 anni di carcere.

Canan Kaftancioglu, la Kamala Harris turca, sola contro tutti (o quasi)

Come Kamala Harris potrebbe essere la prima donna asioamericana vice presidente (terza in tutta la storia USA) degli Stati Uniti, Canan Kaftantsioglou potrebbe dare filo da torcere a Erdogan, ripetendo il successo di Istanbul del 2019, estorta al partito del presidente, aiutata da un vento nuovo che sta spingendo e che potrebbe espandersi presto in tutta la Turchia.