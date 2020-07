Cathy La Torre candidata sindaca di Bologna: “me lo chiede una voce dentro”

L’annuncio a sorpresa. Cathy La Torre, avvocato nonché storica attivista LGBT, si è candidata alla carica di sindaco di Bologna. “Tutta tua la città“, il suo slogan, come rivelato da LaRepubblica.

Potrei dirvi che me l’hanno chiesto in tanti, ma la verità è che me lo chiede una voce dentro. Renzo Imbeni diceva: se la politica non la fai tu, qualcun altro la farà per te. Correrò solo se ci saranno delle primarie di coalizione, già sono una minoranza, fare anche una battaglia minoritaria non mi interessa. In questo momento con tutti i partiti potrei definirmi una separata in casa. Non mi interessano i bastardi, i bastardini o i golden boys, l’unica alleanza che mi piacerebbe stringere è coi cittadini e le cittadine di Bologna. Mi fa sorridere quando il sindaco Merola parla di meticciato, poi fa il rimpasto di giunta e segue pari pari la logica delle correnti. Dare ricette è facile, il difficile è cambiare.