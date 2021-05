Chloe Facchini, il ritorno su Rai 1 come donna trans: “Ero chef prima, sono chef adesso”

2 minuti di lettura

A meno di una settimana dal coming out su Instagram come donna trans, Chloe Facchini torna su Rai 1. Chef del cast della Prova del Cuoco, ora ospite di È Sempre Mezzogiorno in concomitanza con la Giornata Internazionale contro l’Omobitransfobia, Chloe Facchini ha raccontato ad Antonella Clerici il suo percorso di transizione, cominciato oltre due anni e mezzo fa, dopo la piena presa di consapevolezza della propria identità di genere.

Fare una transizione non significa cambiare vita. Ero chef prima, sono chef adesso. Io soffro di disforia di genere. Sin da piccola, mi sono sempre sentita una bambina. Se cresci con delle etichette, immagina cosa significa. A me piaceva di più fare le cose che facevano le femminucce. All’epoca non si conosceva cosa fosse una persona transgender. Io ho vissuto come gay per circa 39 anni della mia vita, ma mi sentivo una donna. Ho fatto chiarezza, ho intrapreso un percorso psicologico e ho capito di essere una donna. Io ho un compagno che amo, adesso ho una vita che amo. Io ho avuto una famiglia splendida che mi ha supportato in tutto. È importante stare vicino a chi come me si sente diversa dal corpo che è.