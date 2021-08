Da “Leave Britney Alone” al coming out: “Sono una donna transgender, chiamatemi Cara Cunningham”

2 minuti di lettura

Dimenticatevi Chris Crocker. L’deatrice del celebre video “Leave Britney Alone” ha fatto coming out. “Domani è il mio appuntamento per la terapia ormonale sostitutiva. Sono passati 33 anni e sono felice di essere in un posto dove posso abbracciare chi sono“, ha scritto su Instagram. “Ho messo da parte la mia identità e la mia felicità personale per così tanto tempo, per paura del rifiuto o per non voler mettere in imbarazzo la mia famiglia“.

Cara Cunningham è il suo nuovo nome, dopo aver confessato che Crocker non è mai stato il suo vero cognome. Cara ha rivelato che non poteva più aspettare, e che è sicura che coloro che la amano davvero la sosterranno durante la sua transizione. Sa anche che potrebbe perdere degli amici, ma è pronta a fare i passi successivi. Negli ultimi giorni Cunningham ha pubblicato diversi video in cui è bellissima e completamente felice, con i capelli lunghi e biondi.

All’inizio del 2021, Cunningham ha venduto un NFT del suo famoso video “Leave Britney Alone” per $ 41.000. Ha usato parte del denaro per aiutare sua nonna e per finanziare la propria transizione. Ha poi confessato come abbia avuto paura a trasferirsi in una piccola città del Tennessee, dove attualmente risiede, a causa della transfobia.

“Ho sempre avuto paura di fare i piccoli passi molto lentamente, perché ero tipo, beh, se non posso permettermi la piena transizione, la mia sicurezza sarà davvero una preoccupazione“, ha detto a Business Insider. “Le persone sono molto arretrate. Quindi ho sempre pensato che se lo farò e sarò ancora qui e vivrò con la mia famiglia, devo andare fino in fondo“.

Esplosa nel 2007 con il video “Leave Britney Alone”, diventato virale su Youtube e in cui difendeva strenuamente, fino alle lacrime, la performance della Spears agli MTV Video Music Awards, Cara è stata blogger, cantautrice, ex attore di film pornografici e YouTuber.