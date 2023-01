Chris Eubank Jr., il pugile indossa una fascia arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ+

0:00 Ascolta l'articolo

33enne pugile britannico soprannominato “Next Gen”, Chris Eubank Jr., nel corso della propria carriera detentore del titolo mondiale IBO dei pesi supermedi, della corona WBA ad interim e di quella britannica dei pesi medi, si è apertamente schierato contro l’omofobia e al fianco della comunità LGBTQI.

Durante la conferenza stampa della sfida contro Liam Smith, quest’ultimo ha fatto supposizioni infantili e omofobe sulla sua sessualità.

“Continui a parlare di ragazze, qualcuno in questa stanza ti ha mai visto con una ragazza? Hai qualcosa da dirci?”, lo ha provocato il pugile di Liverpool. Eubank Jr gli ha risposto precisando come la sua “vita privata” fosse “irrilevante per la boxe”.

“Sono felice e a mio agio. Cosa vorresti sapere, Liam? Vuoi andare sul personale, parlare dell’essere gay? Mi è stato detto che tradisci tua moglie”, ha aggiunto Chris Eubank, in un botta e risposta che il giorno dopo, durante la tradizionale pesatura pre-combattimento, ha visto il 33enne indossare la fascia arcobaleno.

“Non discriminiamo… non ci alieniamo. Vogliamo che la boxe e lo sport nel loro insieme siano all-inclusive”, ha twittato Eubank Jr insieme a una foto in cui indossa la fascia. Pioggia di like e commenti a suo favore, con Stonewall UK che ha invitato il British Boxing Board ad agire contro Smith.

“I commenti omofobici, bifobici e transfobici non hanno posto nello sport. È fondamentale che le autorità sportive prendano sul serio casi come questo e chiariscano che la retorica anti-LGBTQ+ non sarà tollerata, intraprendendo azioni decise”, ha tuonato un portavoce a The Independent UK.

Smith si è poi così scusato: “Chiedo scusa a chiunque si sia offeso per quello che ho detto. Non sono omofobo in alcun modo, tutt’altro. Non sono quel tipo di uomo”. “Se qualcuno si è offeso, me ne scuso.”

Il British Boxing Board ha annunciato che indagherà sulla condotta di entrambi i pugili.

