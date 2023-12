Colpo di Luna, il nuovo varietà Rai di Virginia Raffaele. Ecco il primo spot tv

2 min. di lettura

7 anni dopo Facciamo che io ero, delizioso varietà condotto su Rai2 al fianco di Fabio De Luigi per 4 puntate e con una media del 12,49% di share, Virginia Raffaele torna in Rai con Colpo Di Luna, varietà da lei condotto per il prime time di Rai1. Il primo promo dello show, in onda nel 2024, è diventato realtà durante le feste.

Secondo quanto riportato da CinguettaRai, nel Luna Park di Virginia Raffaele giocheranno nomi come Gianni Morandi, Carlo Conti, Sabrina Ferilli, Massimo Ranieri, Noemi, Gigi d’Alessio, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi e Gigi Marzullo, con Francesco Arca “valletto” e Duccio Forzano alla regia.

La data di messa in onda non è stata ancora ufficializzata, ma è facile immaginare che Colpo di Luna possa andare in onda prima di Sanremo 2024, per 4 settimane, il venerdì o il sabato, ovvero il 12/13, 19/20, 26/27 gennaio e 2/3 febbraio, lasciando così poi la palla all’Ariston e ad Amadeus.

Nel 2017, proprio durante Facciamo che io Ero, Virginia Raffaele, figlia di giostrai, si concesse un toccante monologo contro l’omofobia. “Ci sono paure reali e paure immaginarie”, sottolineò all’epoca l’artista. “Ieri era la giornata mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Era una giornata contro la paura. Ora, in un Paese come questo, devastato dalla crisi economica, dalla permanente instabilità politica che deve fronteggiare terremoti, affrontare il dramma del lavoro, resistere ad Equitalia, ancora si ha la testa, si ha lo spirito e si trovano le energie per avere paura di chi vuole amarsi semplicemente come gli pare. Ma è mai possibile? Forse tra tutte le paure questa è la più stupida“.

7 anni dopo, purtroppo, in questo Paese ancora non esiste una legge contro l’omobitransfobia. 7 anni dopo, finalmente, Virginia Raffaele è pronta a tornare con un One Woman Show tutto suo.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.