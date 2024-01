Virginia Raffaele e il bellissimo monologo contro l’omobitransfobia a Colpo di Luna – VIDEO

2 min. di lettura

Un ritorno a lungo atteso. Venerdì sera Virginia Raffaele è tornata a vestire gli abiti dell’iconica Paula Gilberta Do Mar, poetessa transessuale che da anni non si vedeva in tv. Nel corso di Colpo di Luna, suo splendido one woman show in cui l’attrice ha imitato splendidamente personaggi come Patty Pravo, Bianca Berlinguer, Barbara Alberti e Beatrice Venezi, Raffaele ha resuscitato Paula Gilberta Do Mar per affidarle un potentissimo monologo contro l’omobitransfobia.

“Se tu dici Gilberto, io dico Paula”, precisa Do Mar, per poi cedere ad Anna Oxa e ad Un’emozione da Poco. Ed è qui, quando intona “una parola detta piano basta già”, che dal pubblico qualcuno le grida “fr*cio”, suscitando la sua furente reazione.

“E io non vedo più la realtà. Non vedo più a che punto sta, la netta differenza tra l’essere me stessa e la più stupida ignoranza. Chi mi vede diversa si crede normale? Mi hanno detto di tutto. Mi hanno chiamata animale. Papà, guardami qua! Non sono più nascosta sono realtà! Quante volte hai pregato chiedendo al tuo Dio che io fossi diversa, che non fossi più tuo. Rossetto, profumo, le gonne più corte, Gilberto, perché non hai trovato la morte? Sono stata spezzata nella voglia di vita. Ma mi sono aggiustata, mi sono capita. Ciò che si rompe si può riparare. Ciò che si odia si impara ad amare. Mi chiamo Paula Gilberta Do Mar, sono poesia, voi dite la vostra che io ho detto la mia”.

I colori dell’arcobaleno inondano lo studio alle spalle di Virginia, travolta da più che doverosi e meritati applausi. Già nel 2017, su Rai2 con il suo precedente one woman show Facciamo che io ero, Raffaele si era concessa alcune parole per celebrare la giornata mondiale contro l’omobitransfobia. “Ora, in un Paese come questo, devastato dalla crisi economica, dalla permanente instabilità politica che deve fronteggiare terremoti, affrontare il dramma del lavoro, resistere ad Equitalia, ancora si ha la testa, si ha lo spirito e si trovano le energie per avere paura di chi vuole amarsi semplicemente come gli pare. Ma è mai possibile? Forse tra tutte le paure questa è la più stupida“, disse all’epoca.

7 anni dopo il bis, ancor più potente e quanto mai attuale. Perché dinanzi ad una Rai sempre più “melonizzata” c’è ancora chi ha il coraggio e la forza di mantenere la schiena dritta, ironizzando sui potenti e parodiando i loro amici, senza obbligatoriamente autocensurarsi, continuando ad indossare la propria arte senza compromesso alcuno.

