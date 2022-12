0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo Giovani 2019 e finalista a Una voce per San Marino, Matteo Faustini è in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Girasole innamorato della luna”, incluso nell’album di inediti “Condivivere” disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 9 dicembre.

“Condivivere è molto più di un disco. Condivivere è una pace con me stesso. È un percorso di 2 anni e mezzo dove sono cambiato, sono cresciuto. Molte persone potrebbero vederlo come un insieme di canzoni di 3 minuti e mezzo. Io lo vedo veramente come un crescere, un volere essere migliore di me stesso, di quello che ero ieri“, ha dichiarato il giovane cantautore bresciano che da sempre canta contro l’omofobia e il bullismo.

“È un disco che parla di me, della mia famiglia ma soprattutto di tutte le anime che hanno condiviso, anzi condivissuto con me questi anni […]. C’è una canzone al suo interno che si chiama “Laura”, dedicata a mia sorella, ma quando la ascolto credo sia dedicata a tutti noi; “Il doppio della mia metà” è dedicata a mia mamma, ma in realtà a tutte le anime importanti che rappresentano il nostro essere umano preferito, una voce che parla a tutti. La figura dello psicologo, come si scoprirà alla fine del disco, è mio padre. C’è tutta la mia famiglia“, ha raccontato Matteo, aprendo alcuni cassetti che aveva sempre tenuto chiusi a chiave.

“Condivivere”, composto da 15 tracce intervallate da 6 interludi in cui l’artista si apre totalmente all’ascoltatore, è il racconto di un lungo percorso interiore durato più di 2 anni: “È una psicanalisi lunga due anni, e ogni seduta è separata da un blocco di canzoni, un pezzo di vita intervallato da un altro pezzo“.

Insomma, il viaggio introspettivo di Matteo analizza vari aspetti della società odierna e affronta tematiche attuali con originalità e autenticità, trasportando l’ascoltatore all’interno delle storie narrate grazie alla sua voce calda e al suo animo puro. Il sorriso è la sua arma e la semplicità lo ha reso uno dei cantautori più promettenti del panorama musicale italiano.

Chi è Matteo Faustini? Una mini-biografia

Matteo Faustini è nato a Brescia il 5 ottobre 1994 dove sin da piccolissimo ha maturato un amore spropositato per la musica. A soli 13 anni è entrato a far parte nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano dove si è avvicinato alla lirica, salvo poi abbandonare dopo circa due anni.

La sua passione per la musica, però, non lo ha mai abbandonato tanto che nel 2019 è approdato a Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Nel Bene e Nel Male”, divenendo immediatamente un portavoce della libertà e di messaggi d’amore universale e trasversale. Negli anni ha pubblicato diversi singoli tra cui “Il Gobbo“, in cui canta contro l’omofobia e il bullismo.

Attualmente, ha intrapreso la carriera di autore, scrivendo tra gli altri per Marco Carta, Silvia Salemi, Federica Marinari e Le Deva ed è in rotazione radiofonica con il suo ultimo brano “Girasole innamorato della luna“

