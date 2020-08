Coppia di bodybuildier brutalmente uccisa in casa

La scorsa settimana due membri della comunità LGBTQ + di Malta sono stati brutalmente uccisi nella loro casa a colpi di arma da fuoco. Christian Pandolfino e Ivor Maciejowski, fidanzati da 4 anni, sono stati trovati morti nella loro residenza a Sliema martedì 18 agosto. Il Times of Malta ha riferito che entrambi gli uomini, bodybuildier, hanno subito ferite multiple da arma da fuoco. La polizia è alla ricerca di tre persone intercettate dalle telecamere di sicurezza in fuga dalla loro abitazione, nonché del conducente appostato in un’auto in attesa. Il ‘raid’ è avvenuto in 4 minuti appena, dalle 22:19 alle 22:23.

Gli amici della coppia hanno riferito al Times of Malta che Pandolfino era andato a cena con una famiglia in visita dal Regno Unito, per poi tornare presto a casa. Quando la famiglia inglese ha fatto altrettanto, la tragica scoperta. I due uomini erano morti.

Pandolfino e Maciejowski erano conosciuti e amati dalla comunità LGBT locale. Pandolfino era un medico che era tornato a Malta dopo diversi anni di lavoro come nel Regno Unito. Era un azionista di Art Décor Properties and Interiors. Ivor Maciejowski era un cittadino britannico di origine polacca. Era un mercante d’arte contemporanea che aveva avuto una galleria online con sede nel Regno Unito chiamata Thank You Editions. L’azienda si era sciolta l’anno scorso.