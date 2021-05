Le coppie lesbiche famose che hanno infranto i tabù

Le coppie lesbiche famose sono diverse se guardiamo, in particolare, al mondo anglosassone. In Italia si contano ancora sulle dita di una mano le donne dello showbiz che hanno fatto coming out e che si sono mostrate in pubblico con le proprie partner, di certo perché per molte è ancora rischioso dichiararsi e fare coming out non è per niente semplice.

Ad ogni modo abbiamo incluso in questa lista coppie lesbiche famose sia straniere sia italiane, nella speranza che sempre più VIP facciano coming out in quanto importantissima fonte di aiuto e ispirazione per tutte quelle persone che vivono in situazioni complicate e non riescono ad essere pienamente sé stesse.

Coppie lesbiche famose