Corey Walsh, il campione di BMX fa coming out: “Sono gay, porca putt*na se ti fa sentire bene dirlo!”

2 minuti di lettura

26enne ciclista canadese di BMX Freestyle, Corey Walsh ha fatto coming out con i suoi quasi 60.000 follower, dicendosi “entusiasta” per il coraggio finalmente trovato.

“Se un anno fa mi avessero detto che oggi sarebbe stato il giorno in cui avrei detto fanculo a tutti lasciando entrare il mondo nella mia vita personale, avrei detto che non sarebbe mai accaduto“, ha scritto Corey, attualmente considerato il decimo miglior ciclista di BMX al mondo.

Ma grazie al sostegno della mia famiglia, dei miei amici e degli sponsor posso finalmente accettare il fatto di essere gay e di aprirmi pubblicamente al riguardo. Credetemi, non sono la persona che vuole far entrare gli altri nella mia vita personale, e in un mondo perfetto non dovrei farlo. Ma la realtà è che ci sono molte persone ancora alle prese con le stesse situazioni e volevo solo far sapere a quelle persone che non sono sole. Sento che il mondo si sta spostando in un luogo più comprensivo, e che ora è il momento di inaugurare un dibattito all’interno delle nostre comunità ogni volta che ne abbiamo la possibilità.

“Capisco il privilegio che ho avuto con la mia situazione, la realtà è che molti membri della comunità LGTBQ non sempre ottengono esperienze positive”, ha continuato Corey, travolto dall’affetto dei fan sui social. “Quindi vi chiedo, se potete trarre qualcosa di positivo dalla mia situazione, per favore siate aperti nei confronti di chiunque stia lottando con tutto questo. E per chiunque là fuori abbia a che fare con brutte giornate, sappiate che le cose migliorano. Un giorno alla volta. E se qualcuno avesse bisogno di qualcuno con cui parlare, i miei messaggi privati sono aperti. Infine, un enorme grazie a chiunque altro si sia precedentemente aperto pubblicamente, raccontando la propria storia. L’unico motivo per cui sono arrivato a questo punto è grazie a te. Porca puttana se ti fa sentire bene, sono entusiasta”.

Forse il più bel coming out dell’ultimo mese? Forse sì.