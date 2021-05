Costantino vs. Ceccardi a Piazza Pulita: ‘L’omofobia è radicata nella vostra cultura’ – VIDEO

2 minuti di lettura

Nell’ultima puntata di Piazza Pulita su La7 si è acceso lo scontro tra Costantino della Gherardesca e Susanna Ceccardi, eurodeputata in quota Lega.

Prima dello scontro Ceccardi – Costantino, quest’ultimo ha parlato di diversi suicidi di giovani LGBT che ci sono registrati causa proprio omotransfobia:

È poi entrato nel vivo parlando del ddl Zan, rivolgendosi a Ceccardi:

Costantino ha concluso dicendo che questa tipologia di legge esiste ovunque, tranne in Italia, Polonia e Ungheria.

La parola è poi passata alla leghista:

E qui è scoppiato il battibecco, con Costantino che ha attaccato Ceccardi: “L’omofobia è radicata nella vostra cultura“. Ma l’eurodeputata, dopo aver minacciato il conduttore di Pechino Express di querela per l’ultima sua affermazione, ha sostenuto addirittura che:

A quel punto gli altri ospiti sono intervenuti a sostegno della legge, palesando l’inadeguatezza della Ceccardi in tal senso, dato che il ddl Zan non contempla il reato di opinione. A corregge la Ceccardi ci ha subito pensato Annalisa Cuzzocrea:

La GPA è vietata in Italia. In questa legge non c’è nessuna apertura all’utero in affitto. Questa è una legge che sancisce una cosa: se tu istighi a una discriminazione […] sei passibile di denuncia. La GPA non c’entra niente. È uno spauracchio tirato fuori dalla destra per far pensare che in questa legge sono scritte cose che non ci sono per non farla passare.