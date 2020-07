I costumi di Ludovic de Saint Sernin sono il must have del momento

Lo Sexy, provocatori, vintage inspired, i costumi da bagno di Ludovic de Saint Sernin sono diventati il must have di questa estate. Per chi non lo sapesse, Ludovic de Saint Sernin è diventato noto per le sue collezioni “genderless” che combinano chic e poesia; una celebrazione audace del corpo maschile Che ha attirato l’attenzione al premio LVMH nel 2018.

Quest’estate, non è passato inosservato il lancio dei primi costumi da bagno (super sexy!) del designer, ispirati ai noti slip con occhielli. Made in Parigi nei laboratori del brand, con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio nella produzione, i costumi da bagno “Eyelet” sono disponibili in ben sette colori diversi, ogni modello è stato chiamato come un’ode ai luoghi preferiti di Ludovic de Saint Sernin. Il modello Fire Island è nero, il costume da bagno Mykonos è bianco, Marrakech è beige, Ibiza è rosa acceso, Palm Springs è rosso, Capri è turchese e quello che si riferisce alla Costa Azzurra è blu navy.

Inoltre, per ogni acquisto, il designer ha deciso di sostenere una grande causa; donando il 10% dei profitti all’associazione Le Refuge, che aiuta i giovani LGBTQIA+ respinti dalle loro famiglie. Ecco gli scatti della collezione!