5 Costumi da Bagno da sfoggiare in spiaggia

Alla fine, sembra che l’estate 2020 sia arrivata. Quindi, che voi in quarantena abbiate sfornato (e mangiato!) torte o vi siate allenati per avere gli addominali come Big Jim poco importa: ogni tipo di fisico va celebrato e valorizzato, anche in spiaggia. Ecco cinque costumi di tendenza da avere ora!



Sembrano un invito (provocatorio) le zip di questo slip da bagno di Moschino, ma sono solo stampate. Ironico sicuramente, per chi non si prende troppo sul serio.



Wild e chic allo stesso tempo il pantaloncino da bagno secondo Tom Ford. Leopardato ma non troppo e con il classico taglio anni ‘50 che lo rende perfetto anche per l’aperitivo dopo la spiaggia.



Celebra il tuo orgoglio anche al mare con questo slip da bagno di Diesel. Fa parte del Pride Pack ed è arricchito da fasce arcobaleno ai lati!

Ispirazione 80’s per il costume da bagno di Gucci. Ricorda i pantaloncini usati per il fitness dell’epoca in versione luxury.

Foglie d’Acanto, bianco e nero, animalier, il massimalismo è il leitmotiv di Versace. Un must have estivo senza tempo ne mode.