Crede che la moglie sia alla porta e si butta dal balcone durante ménage à trois, muore rapper brasiliano

< 1 minuto di lettura

23enne brasiliano, Kevin Nascimento Bueno, rapper conosciuto in patria con il nome d’arte MC Kevin, è morto a Rio de Janeiro dopo essere saltato da un balcone e precipitato per diversi piani. Secondo quanto riportato dal britannico The Sun, il rapper era in compagnia dell’amico Victor Fontenelle e della 26enne Bianca Domingues. Una serata di alcool e sesso per i tre, fino a quando qualcuno ha bussato alla porta della camera d’albergo.

MC Kevin pensava potesse essere sua moglie Deolane Bezerra, che gli aveva scritto messaggi e più volte lo aveva chiamato senza ricevere risposta, ed è scappato, buttandosi dal balcone. Il rapper ha tentato di saltare nella terrazza al piano di sotto, ma ha mancato l’obiettivo ed è precipitato per 5 piani, sul patio della piscina sottostante. La morte è stata istantanea.

Domingues ha riferito alle autorità di aver incontrato i due uomini quello stesso giorno in spiaggia. La moglie del rapper ha aggredito la modella, quando se l’è ritrovata di fronte nella stazione di polizia. Non è chiaro se Domingues sapesse che MC Kevin fosse sposato. La coppia si era giurata amore eterno solo tre settimane fa.

“Dobbiamo sottolineare che tutte le testimonianze riportano un consumo eccessivo di alcol e sostanze stupefacenti, droghe illecite”, ha riferito il capo della polizia Antenor Junior. “Estremamente spaventato, preoccupato di essere scoperto a tradire dalla moglie, è andato nel panico e ha cercato di scendere al piano di sotto quando è scivolato, è caduto e purtroppo è morto.”