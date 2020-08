DDL Zan, dibattito aberrante da parte dell’opposizione: Lega, FDI e FI a braccetto tra menzogne e benaltrismo

Ancora Lega con Alessandro Pagano, che ha raggiunto picchi di incredulità raramente replicabili. “Immaginate l’uomo biologicamente maschio che si sente femmina che dirige un’azienda e va a chiedere di andare in pensione prima“, si è chiesto Pagano, prima di sbraitare contro la lobby gay (che varrebbe mille miliardi di euro), citare J.K. Rowling e Arcilesbica come colonne femministe contrarie alla dittatura del pensiero transgender, insultare Vladimir Luxuria definendola ‘ex deputato’, definire l’Italia “uno dei 10 Paesi più gay friendly al mondo“, sottolineare come “l’omosessuale sereno, di cui tutti siamo amici, non ha problemi” e concludere con il fantastico “la legge ZAN è fatta per creare la supercategoria dei gay“, riportato in testa al post. Grazie ad Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, proprio sullo scadere del gong, in aula è poi magicamente arrivata anche Bibbiano, senza alcun tipo di logica, solo e soltanto per occupare tempo e spazio, concedendo gratuitamente aria all’aula di Montecitorio.

L’impressione, ma non è una novità, è che questo DDL Zan andrà presto incontro ad una vera guerra parlamentare, che a settembre proseguirà con il primo voto alla Camera per poi passare al Senato, dove i numeri della maggioranza sono ancor più ristretti. “Quelle sulla legge liberticida sono affermazioni destituite da ogni fondamento“, ha replicato nel finale il relatore Pd Alessandro Zan. “Questa legge è già collaudata dalla Reale-Mancino su altre specie di reati come etnia, razza e religione. Restituisce protezione e diritti a persone che sono discriminate“. “È una legge sacrosanta“, che si inserisce “nel pieno rispetto della Costituzione. Mi auguro che in Aula ci sia un clima costruttivo di collaborazione, ma accogliere le istanze non significa snaturare il testo“.