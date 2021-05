Bacio tra due donne nello spot Dietorelle, Vittorio Sgarbi: “Primi effetti del DDL Zan, immorale e pornografico” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Chi ha paura di un bacio tra due donne? Vittorio Sgarbi, incredibile ma vero. Attuale sindaco di Sutri, nonché deputato della Repubblica italiana, Sgarbi ha tuonato contro il nuovo spot delle Dietorelle Dietor. Caramelle che l’hanno visto letteralmente perdere la testa sui social.

“Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale oer i bambini! Siamo nel campo della pornografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?“. Tutto questo, come detto, per un semplice bacio a stampo tra due donne. Non contento, il critico d’arte ha proseguito: “Nostalgia per la pubblicità Barilla. La “Famiglia Dietorelle” sostituisce quella cristiana. È il dominio del mondo gay”.

Tweet puntualmente diventato virale, ridando visibilità ad un parlamentare che da mesi ha intrapreso una battaglia estremista nei confronti della comunità nostrana. Sgarbi ha persino attaccato le panchine rainbow che stanno lentamente prendendo piede in tutta Italia, per dire basta all’omotransfobia. “Rispettate il decoro urbano“, ha scritto il deputato. “Le panchine non hanno sesso! E a nessuno è consentito di sfregiare gli arredi urbani per imporre le proprie idee (del c…o!)“. Qualcuno ambisce al trono di Simone Pillon?