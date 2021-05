Dior, la star transgender cinese Jin Xing volto della nuova campagna – video

2 minuti di lettura

Ballerina e presentatrice, prima donna transgender ad aver ottenuto in Cina l’approvazione del governo per subire, nel 1996, il cambiamento di sesso, nonché tra le primissime donne transessuali ad essere ufficialmente riconosciute come tali dal governo cinese, Jin Xing è diventata nuovo volto Dior. Il celebre marchio ha annunciato la notizia tramite il proprio account Weibo, social network cinese, con un video che vede Jin mattatrice assoluta.

“Le donne hanno un ruolo molto critico nella società moderna, in luoghi piccoli come una famiglia e grandi come un Paese”, sottolinea Xing nella campagna. “Pertanto penso che sia molto importante per le donne rimanere indipendenti. Spero solo che tutti possano vivere come sè stessi, in questo modo renderemo il mondo un posto migliore. Non paragonarti agli altri. Trova il tuo modo di pensare per creare un mondo colorato e vario”.

53enne, Jin conduce un talk show da 100 milioni di telespettatori a settimana. Vickie Zhang, esperta di marketing a Pechino, ha parlato del messaggio “indipendente” della nuova campagna Dior, in un’intervista concessa a Global Times.

È positivo perché coglie i valori del target di riferimento del prodotto. Il profumo femminile può essere un prodotto specifico per genere che sottolinea la “femminilità” nei materiali promozionali in modo che i consumatori desiderino la bellezza femminile. Tuttavia, ora siamo in un momento in cui il pubblico, in particolare il target di riferimento per un profumo femminile, ha cambiato idea su ciò che definisce i valori delle donne. Così ha iniziato a desiderare cose che sono state a lungo tradizionalmente viste come più maschili, vedi ad esempio l’essere indipendente e tenace.

Figlia di una traduttrice di origine coreana e di un ufficiale dell’Esercito di liberazione popolare, ad appena 9 anni Jin Xing finisce nella prestigiosa compagnia di danza delle forze armate. Ballerina e coreografa ma non solo, essendo arrivata fino al grado di colonnello. Dopo anni di studi tra Stati Uniti, Francia e Italia, torna nel suo Paese per cambiare sesso. “Sono nata in Cina ed è in Cina che dovevo rinascere”, disse anni or sono, prima di diventare uno dei volti più popolari della tv cinese. E ora testimonial Dior.