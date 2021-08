Donna transgender accoltellata e bruciata viva in Azerbaigian

2 minuti di lettura

Una donna trans è stata accoltellata e bruciata viva a Baku, in Azerbaigian. Nell’insediamento di Puta, nel distretto di Garadagh, Nurray, 27 anni, è stata trovato morta il 22 agosto scorso dalle forze dell’ordine. Era stata uccisa giorni prima, il 18 agosto. Il suo corpo è stato trovato coperto da lacerazioni, come riportato da Meydan TV, un’agenzia di stampa locale.

Nurray aveva appena festeggiato il suo compleanno, come si vede in un filmato social in cui sorrideva, ballava e cantava al karaoke con gli amici. L’ufficio del procuratore distrettuale di Garadag ha fermato Mirshahid Mehtiyev. Non è stato ancora trovato il movente del terribile omicidio, ma si pensa ad un conflitto personale.

“È stato immediatamente avviato un procedimento penale“, ha detto ad Happin.Az Ekhsan Zahidov, che sovrintende alle forze di polizia statali per il Ministero degli affari interni. “Durante le indagini, è stato stabilito che la 27enne Nurray, residente nel distretto di Agdam, è stato uccisa“.

Mirshahid Mehtiyev è stato accusato di omicidio deliberato ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, del codice penale del paese. Dopo la morte di Nurray, una dozzina di attivisti LGBT si sono radunati a Baku, chiedendo alle autorità di eliminare i pregiudizi e alla polizia di ascoltare le loro grida di aiuto.

L’Azerbaigian è tra i Paesi più omotransfobici d’Europa. Nel 2017, l’intergruppo LGBTI al Parlamento europeo aveva chiesto un’azione contro l’Azerbaigian a seguito di arresti e aggressioni diffusi di persone gay a Baku.

Molti azeri non sanno nemmeno cosa sia l’omosessualità, ha affermato Gender and Development, un gruppo LGBT+ alle prime armi nel paese, in un rapporto del 2018. Tale odio ha continuato ad inasprirsi, con i crescenti tassi di violenza che derivano da tale pregiudizio. In Azerbaigian le coppie dello stesso sesso non possono unirsi civilmente o adottare, mentre le persone trans non possono cambiare legalmente la loro identità di genere.