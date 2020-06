Donna trans di 99 anni vuole raccogliere un milione di dollari per gli anziani LGBT

Robina Asti è una donna trans di 99 anni che ha deciso di raccogliere non meno di un milione di dollari per aiutare gli anziani e i giovani senzatetto LGTBI.

Rosina ha combattuto nella seconda guerra mondiale, quando era ancora un soldato, è un’istruttrice di volo è stata una pioniera nella lotta per i diritti delle persone trans. Rimasta vedova nel 2012 dopo la morte del marito Norwood Patton, ha intrapreso una dura battaglia contro l’amministrazione statunitense per rivendicare la propria pensione, inizialmente negatale in quanto non riconosciuta ufficialmente come donna. Alla fine ha vinto, spianando la strada ad altre donne transessuali.

La Asti, consapevole che le persone anziane sono invisibili a una parte della popolazione, vuole aiutare coloro che stanno vivendo un momento molto difficile in questi tempi di crisi, ed è per questo motivo che ha creato la Cloud Dancers Foundation. L’obiettivo del milione di dollari, assai azzardato, ha fatto chiaramente rumore. Ad oggi sono stati raccolti poco più di 2000 dollari, ma Robina non si scoraggia.

“99 è solo un numero”, ha detto a InsideEdition.com. “È un numero che significa che 100 anni fa, nel 1921, nacque una piccolo idiota. E quella sono io. Mi sveglio la mattina e la prima cosa che faccio è vedere la luce del giorno dalla finestra, e penso: Ehi, sono sopravvissuta alla notte. Non è fantastico? Ho un giorno ancora”. Non mi interessa cosa succederà, io mi diverto. Come persona anziana a New York City, mi rendo conto di quanto io sia invisibile. A nessuno importa. Ho la sensazione di non essere vista, ed è molto difficile da accettare. Ma sono così fortunata, sono ancora qualificata per insegnare a volare. Forse a 101 anni mi ritirerò. Può essere. Vedremo come mi sentirò”.