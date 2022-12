Dylan O’Brien di Teen Wolf nel dramma intersessuale Ponyboi

0:00 Ascolta l'articolo

Storico Stiles Stilinski in Teen Wolf nonché protagonista della trilogia cinematografica The Maze Runner, Dylan O’Brien reciterà in Ponyboi, drama LGBTQI diretto da Esteban Arango.

Un viaggio di formazione di un personaggio descritto come unə “fuggitivə intersessuale” che vive nel New Jersey.

“Lavora in una lavanderia a gettoni e si dà da fare come escort. Ma dopo un misterioso incontro con l’uomo dei suoi sogni, scopre che forse è arrivata l’ora di lasciarsi alle spalle la sua squallida vita nel New Jersey“, si legge nella sinossi ufficiale. Lo/la sceneggiatore/rice River Gallo interpreterà il ruolo principale del film, con la star di Pose Indya Moore e Victoria Pedretti a completare il cast. Riprese della pellicola appena conclusa, con Gallo che ha così ufficializzato l’ultimo ciak su Instagram.

“Questa è la conclusione di PONYBOI, il mio primissimo lungometraggio che ho scritto e in cui ho recitato. Sono onoratə da tutti gli incredibili artisti che sono saliti a bordo per realizzare pienamente il mio piccolo caotico sogno dalla febbre intersessuale”. “Fare questo film è stato un vero miracolo, un atto divino. Non vedo l’ora che il mondo lo veda e che questo film sia un punto di svolta nella rappresentazione dell’intersessualità e dell’arte trans”.

Ponyboi nasce dall’omonimo cortometraggio del 2019 (da vedere in testa al post), acclamato dalla critica, che Gallo ha sempre co-diretto e scritto. In un’intervista del 2020 con la rivista Subvrt, Gallo aveva rivelato come la storia di Ponyboi prendesse forma dalla propria esperienza di crescita nel New Jersey.

“Il New Jersey è sempre stato la mia più grande musa ispiratrice, in quanto gran parte del mio trauma sull’intersessualità è radicato lì. Per la maggior parte della mia vita ho sognato di scappare dal New Jersey e da tutti i ricordi dolorosi che ho vissuto. Quando sono cresciutə e ho scoperto la mia identità intersessuale, ho iniziato ad apprezzare e ad essere gratə per ciò che quelle esperienze mi hanno insegnato. Ho coltivato un rispetto per quel paradiso autostradale e tutta l’afflizione e la solitudine che ho avuto come estraneə durante la mia adolescenza. Tuttavia, essere unə disadattatə può essere il dono più grande”.

© Riproduzione Riservata