Indya Moore di Pose collabora con Tommy Hilfiger per una collezione gender-free – foto e video

Indya Moore, volto di Pose, è diventata volto e corpo per la nuova capsule gender-free Summer Pre-Fall ’21 di Tommy Hilfiger. Prendendo ispirazione dai pezzi classici dell’archivio Tommy Hilfiger, la collezione presenta una gamma di modelli senza genere, dalle polo ai top a fascia passando per i blazer.

Pieni di fluidità ed esplorazione, tutti i capi sono stati sapientemente reimmaginati per adattarsi a molteplici espressioni di genere, con spalle allargate e silhouette adattabili. Insieme a Indya, in questa campagna che punta a celebrare l’unicità, la bellezza e la diversità LGBTQIA+, l’artista FtoM e attore Chella Man, l’attivista e modella Gia Love, il modello e attore Cory Walker e l’avvocato intersessuale Pidgeon.

La collezione Tommy x Indya è disponibile in negozi selezionati e online. La terza e ultima stagione di Pose, ancora inedita in Italia, ha strappato 8 nomination agli Emmy 2021, con la prima storica candidatura di una donna trans come miglior attrice andata a Mj Rodriguez. Tra i nominati, oltre ai produttori e sceneggiatori Steven Canals, Ryan Murphy e Brad Falchuk, anche Billy Porter, già in trionfo agli Emmy del 2019 come miglior attore drama.

26enne nata nel Bronx da madre portoricana e padre dei Caraibi, Indya Moore ha abbandonato la propria famiglia all’età di 14 anni per transfobia, passando successivamente da una famiglia affidataria di New York all’altra. Bullizzata, lasciò anche la scuola. Modella dall’età di 15 anni, esplode nel 2018 grazie a Ryan Murphy, che le affida il ruolo di Angel in Pose. Nel 2019 è diventata la prima persona apertamente transgender a posare sulla copertina della rivista Elle, per poi comparire anche su Teen Vogue, L’Officiel e W Korea. Scelta da Louis Vuitton nel 2019 e dal Calendario Pirelli nel 2020, è stata inserita dalla rivista Time nella lista delle 100 personalità più influenti del 2019.