Eli, lə concorrente di Missione Beauty: “Ho fatto coming out come non binary: io sono io”

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Kim, prima concorrente de Il Collegio a dichiararsi non binary (utilizziamo i pronomi femminili, rispettando la soluzione adottata nei video di presentazione). Ma quello di Kim, seppur rivoluzionario nel genere televisivo del reality, non è l’unico caso recente di coming out sulle frequenze di Rai 2. Sabato scorso, infatti, nella trasmissione condotta da Melissa Satta Missione Beauty, un’altra persona ha dichiarato pubblicamente la propria identità di genere, che supera il concetto di binarismo. Si chiama Eli, in arte Queer3lf.

Eli concorre nel nuovo programma dedicato al mondo professionale del make-up, realizzando trucchi estrosi e fantasiosi, specchio del suo stile che infrange confini ed etichette. Di successo anche su TikTok, Eli ha parlato di non binarismo durante l’ultima puntata dello show, partendo dalla propria esperienza personale. “I giudici mi chiamano Eli, rifiuto la visione binaria di genere, che divide maschio e femmina. Questo fa sì che non mi vergogni più ad uscire di casa. Io sono io”, ha rivelato in un confessionale della trasmissione Eli, commentando poi le parole in un lungo post su Instagram, pensato a chi teme di fare coming out per colpa dello stigma:

È stato bello poter parlare del non binarismo e poter sdoganare questo tabù in televisione. Era quello che speravo di riuscire a fare: poter parlare della mia esperienza in modo chiaro, deciso e cercando di esprimermi al meglio, chiarendo una volta per tutte chi sono e cosa vuol dire non binarismo di genere. Vi voglio dire, inoltre, che è pieno di persone come me in Italia, e non veniamo accolti a braccia aperte da nessuno, nessuno parla di noi e nessuno ci difende quando è necessario, nessuno di noi ha le armi per farlo da solə e siamo più fortə assieme, si, ma necessitiamo ascolto e comprensione.

Che la maggiore presenza di concorrentə che non si identificano nel genere binario in tv possa aprire un dibattito, stimolare la curiosità del pubblico sui temi della diversity, a tal punto da approfondire l’argomento su altre piattaforme? La speranza rimane viva.