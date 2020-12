Elliot Page, sua moglie Emma Portner stronca l’hater con la risposta perfetta

Continua a far rumore il coming out di Elliot Page, star di Juno e The Umbrella Academy da due giorni dichiaratamente persona trans e non-binaria.

Congratulazioni sono piovute da ogni parte del mondo, ma anche gli hater hanno puntualmente trovato spazio e forza, finendo per andare a colpire persino Emma Portner, 26enne ballerina e coreografa dal 2018 moglie di Elliot. Sui social Emma si era così complimentato con l’amato: “Sono così orgogliosa di Elliot. Le persone transgender, queer e non binarie sono un dono per questo mondo. Chiedo anche pazienza e privacy, che vi uniate a me nel fervido sostegno alla comunità trans. L’esistenza di Elliot è un dono in sé e per sé. Ti amo così tanto“.

A questo messaggio un’idiota le ha risposto, provocatoriamente: “Ora sai di avere un marito. Spero che tu non sia lesbica“. Immediata la controreplica di Emma, presto diventata virale.

Le mie preferenze sessuali e la mia identità di genere non sono affari tuoi. Tieniti le tue etichette su di me. Sono il più fluida possibile.

L’idiota non si è accontentato, continuando a scrivere commeti su commenti, fino a quando un altro utente ha così messo il punto: “Chi ami è CHI AMI. È davvero così semplice. Emma ama Elliot perché è Elliot. L’amore è in realtà ciò che comprende tutto, e sembra che la tua vita abbia bisogno di più amore“.