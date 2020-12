Ellen Page fa coming out: “Sono trans, mi chiamo Elliot”

Oggi 33enne, candidat* agli Oscar per Juno, volto Netflix di The Umbrella Academy e dal 2014 lesbica dichiarata, Ellen Page ha fatto un secondo coming out. Via Instagram, al termine di un lungo percorso di accettazione, ha dichiarato di essere una persona trans di nome Elliot.

Ciao amici, voglio condividere con voi che sono una persona trans, i miei pronomi sono lui / loro, e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. Essere qui. Di essere arrivato a questo punto nella mia vita. Sento un’enorme gratitudine per le persone incredibili che mi hanno supportato in questo viaggio. Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono, amarlo abbastanza per perseguire il mio autentico io. Sono stato infinitamente ispirato da tanti nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante che avete portato avanti nel rendere questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il supporto possibile e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa. Adoro il fatto di essere trans. E amo il fatto di essere queer. E più mi tengo vicino e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più prospera. A tutte le persone trans che ogni giorno si occupano di molestie, disgusto del proprio io, abusi e minacce di violenza: vi vedo, vi amo e farò tutto il possibile per cambiare questo mondo in meglio.

Chiedendo l’utilizzo del doppio pronome “he/they” nei suoi confronti, Elliot si è descritto come trans e non binario.